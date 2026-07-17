Vacanze alternative, ad Alba cellulari vietati e camere nelle botti

Ad Alba, in provincia di Cuneo, una struttura ricettiva ha scelto di proporre un’esperienza turistica decisamente alternativa, pensata per chi desidera un contatto più autentico con la natura. Qui i cellulari sono vietati e gli ospiti vengono invitati a dormire all’interno delle grandi botti che un tempo servivano per conservare il Barolo, oggi trasformate in vere e proprie camere immerse nel verde.
"Sono botti che servivano per invecchiare per tre/quattro anni il Barolo e contenevano fino a 10mila litri di vino", spiega in diretta all’inviata di "Morning News" il proprietario della struttura. "Dopo anni di attività, queste vengono dismesse, quindi abbiamo deciso di dargli nuova vita", sottolinea.
Il titolare chiarisce che l’idea nasce dal concetto di glamping, una forma di campeggio che unisce natura e comfort: "Abbiamo creato queste camere sulla scorta dell’idea del glamping, che si sta formando anche nei villaggi e nei campeggi", spiega. La camera nella botte è solo l’ultima delle soluzioni particolari offerte dalla struttura, che dispone anche di cottage, tende attrezzate e persino una casa sull’albero, pensata per chi cerca un’esperienza ancora più immersiva.
"È un posto perfetto per chi ama la natura", conclude l'uomo, sottolineando che proprio questo è il profilo dei visitatori che scelgono di soggiornare qui: persone in cerca di tranquillità, silenzio e un modo diverso di vivere la vacanza.