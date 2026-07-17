Vacanze alternative, ad Alba cellulari vietati e camere nelle botti

Il titolare chiarisce che l’idea nasce dal concetto di glamping, una forma di campeggio che unisce natura e comfort: "Abbiamo creato queste camere sulla scorta dell’idea del glamping, che si sta formando anche nei villaggi e nei campeggi", spiega. La camera nella botte è solo l’ultima delle soluzioni particolari offerte dalla struttura, che dispone anche di cottage, tende attrezzate e persino una casa sull’albero, pensata per chi cerca un’esperienza ancora più immersiva.