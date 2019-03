Ucciso con due colpi di pistola alla nuca, due fermi a Torino

Svolta nel giallo dell'omicidio di Umberto Prinzi, trovato morto il 14 dicembre a Moncalieri. I carabinieri di Torino hanno fermato due pregiudicati. La vittima, uccisa con due colpi di pistola alla nuca, era tornato in libertà da quasi due anni, dopo averne trascorsi 22 in carcere per l'omicidio della fidanzata transessuale Valentina. Uccisa nel 1995, nel 2007 fece ritrovare il corpo e ammise il delitto.