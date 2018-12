Uccise trans nel 1995, trovato morto nel Torinese: ipotesi omicidio

Umberto Prinzi, di 47 anni, che nel 1995 uccise il trans Cosimo Andriani gettandolo in un crepaccio in Val di Lanzo, è stato trovato morto in strada, sulla collina di Moncalieri (Torino). Le cause del decesso al momento non sono chiare, ma dai primi accertamenti il cadavere sembra presentare ecchimosi intorno al collo compatibili con uno strangolamento. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio.