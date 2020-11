Trovato il cadavere di uomo nelle campagne del Torinese

Ansa

Nelle campagne di Chivasso (Torino), i carabinieri hanno rinvenuto, su segnalazione di un agricoltore, il cadavere di un uomo, di carnagione chiara ed età apparente compresa tra i 30 e i 40 anni circa. Il corpo era in posizione supina, senza segni di violenza. I militari, in attesa dell'autopsia che accerterà cause e orario della morte, stanno cercando di identificare il soggetto. Indossava felpa, jeans e un giaccone ed era senza documenti.