Torino, tenta di sventare rapina: ferito gravemente carabiniere fuori servizio

Un carabiniere è stato accoltellato mentre tentava di impedire una rapina in una farmacia a Torino. Il militare era fuori servizio ma non ha esitato a intervenire ed è stato ferito. Intubato, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, dove si è recato per sincerarsi delle sue condizioni il comandante provinciale dell'Arma, generale Claudio Lunardo.