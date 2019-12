Torino, studentessa Erasmus denuncia stupro da parte di un amico

Una 19enne ha denunciato di essere stata violentata da un amico a Torino. La studentessa universitaria Erasmus ha raccontato alla Procura di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale. La ragazza ha invitato a casa un amico, di 26 anni, anche lui in città per l'Erasmus, per aggiustarle la caldaia. Lui invece l'ha immobilizzata sul divano per poi abusarne. L'uomo non ha negato il rapporto sessuale ma ha detto che la ragazza era consenziente.