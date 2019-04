Torino, si schianta con moto mentre scappa dalla polizia: morto

Un uomo, in sella ad una moto, è morto schiantandosi contro un'auto in sosta mentre, a folle velocità, fuggiva dalla polizia. E' accaduto nel pomeriggio di sabato in corso Orbassano, a Torino. La vittima stava scappando dopo non essersi fermato a un controllo delle forze dell'ordine. Con lui c'era anche un passeggero, fuggito a piedi prima dello schianto.