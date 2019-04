Oltre diecimila persone sono scese in piazza a Torino, sulle note dell'Inno alla gioia, per la marcia Si Tav promossa dai comitati civici per ribadire il sostegno alla Torino-Lione. Ad aprire il corteo lo striscione "Sì Tav subito", lo stesso slogan che viene scandito dai partecipanti. In piazza anche le categorie produttive, i sindacati e, in coda, i partiti: hanno aderito il centrosinistra, +Europa e Fratelli d'Italia.

"La manifestazione è un successo. Siamo contente perchéTorino e il Piemonte sono compatte nel dire sì Tav subito", hanno commentato le 'madamin' all'arrivo del corteo in piazza Castello. "Non vogliamo rimanere coi problemi, ma vogliamo le risposte e che si dia seguito a una legge dello Stato, basta storie per perdere tempo", chiede Corrado Alberto, presidente di API Torino e portavoce del sistema delle imprese, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino e del Piemonte.



Presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, la deputata Pd Maria Elena Boschi e l'eurodeputata Mercedes Bresso. "Il Paese è a crescita zero, non portare avanti le grandi opere è autolesionismo. Il governo risponda con atti concreti e la Lega abbia il coraggio di votare in parlamento per portare avanti la Tav", ha detto la Boschi.