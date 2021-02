Torino, senzatetto trovato morto: è il secondo in pochi giorni

Ansa

Un senzatetto è stato trovato morto in strada a Torino. Sul posto è intervenuta la polizia dopo una segnalazione. Il freddo è tra le probabili cause del decesso: l'uomo era stato già curato in ospedale per un'ipotermia. E' il secondo clochard che muore nel capoluogo piemontese nel giro di pochi giorni.