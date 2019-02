Torino, rubavano a casa di donne sole: carabinieri smantellano banda

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione volta a sgominare una banda di ladri d'appartamento. Due cittadini italiani, un albanese e un'ucraina si spacciavano per tecnici e procacciatori d'affari per raggirare le loro vittime, rubare soldi e gioielli per poi rivenderli ai compro oro. I criminali prendevano di mira donne anziane che abitavano da sole tra Torino e Genova, per un totale di oltre trenta furti.