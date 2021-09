Torino, propaganda nazi-fascista sui social: quattro indagati

Ansa

Pubblicavano sui social e in chat, immagini e frasi dal contenuto nazista, razzista e antisemita. La Digos della Questura di Torino ha concluso una indagine nei confronti di quattro persone, tutte residenti nel Torinese, indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Sequestrati numerosi indumenti, fibbie, elmetti, berretti, foulard, bandiere, medaglie con simbologie nazi-fasciste.