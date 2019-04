Torino, partita la marcia a favore della Tav: in piazza oltre 10mila persone

A Torino è partita, sulle note dell'Inno alla gioia, la marcia Si Tav promossa dai comitati civici per ribadire il sostegno alla Torino-Lione. Ad aprire il corteo lo striscione "Sì Tav subito", lo stesso slogan che viene scandito dai partecipanti. In piazza anche le categorie produttive, i sindacati e, in coda, i partiti: hanno aderito il centrosinistra, +Europa e Fratelli d'Italia.