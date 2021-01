Torino, ok Tribunale a perizia psichiatrica per un caso di ludopatia

agenzia

Il vizio del gioco d'azzardo è una malattia mentale? Ne è convinto il difensore di un ex professore di scuola media, accusato di peculato per essersi appropriato di 11mila euro destinati alle gite scolastiche: il legale ha chiesto per il suo assistito una perizia psichiatrica. E il Tribunale di Torino, dove si sta celebrando il processo, ha acconsentito a disporre l'esame.