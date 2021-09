Torino, maxi incendio vicino a Porta Nuova: nella notte spenti gli ultimi focolai

Sono continuate per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che venerdì ha avvolto per tutto il giorno gli ultimi piani di un palazzo nel centro di Torino, vicino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. I vigili del fuoco hanno operato sugli ultimi focolai rimasti e procederanno alla rimozione delle travi e alla messa in sicurezza della copertura. Gli sfollati hanno passato la notte a casa di amici e parenti.