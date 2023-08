Torino-Lione, ultimo tratto appaltato a cordata Itinera, Ghella e S.Batignolles

L'ultimo tratto della Torino-Lione è stato appaltato.

Il cda di Telt, infatti, ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia. L'appalto, che ha un valore di un miliardo di euro, è stato assegnato a una cordata composta dall'italiana Itinera, Ghella e Spie Batignolles. In questo modo è completa l'assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi cofinanziato da Europa, Francia e Italia.