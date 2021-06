Torino, la moglie dell'architetto ucciso: "La situazione è precipitata subito"

Tgcom24

E' ancora sotto shock Laura Lai, la moglie di Roberto Mottura, l'architetto 49enne ucciso a Piossasco nel Torinese durante una rapina nella sua casa. "C'erano due uomini incappucciati in cucina - racconta a "La Stampa" -. Mi hanno detto 'Torna su, vattene via'. Ero terrorizzata: sono risalita e Roberto è sceso di corsa". La situazione è precipitata in un attimo.