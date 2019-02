Torino, ex dipendente gli fa causa: titolare gli fa esplodere auto

Il titolare di un bar di Torino è stato denunciato per aver piazzato esplosivo sotto l'auto di un suo ex dipendente, che aveva impugnato il licenziamento. L'uomo, un 75enne, è stato però immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada e rintracciato dalla polizia. Per gli inquirenti si tratterebbe di un gesto intimidatorio. All'interno del bar sono stati sequestrati numerosi fuochi d'artificio e materiale esplosivo.