Torino, estraevano droga intrisa nei libri: cinque arresti

Droga ditribuita in Lombardia - Grazie all'intervento della guardia di finanza di Pavia e del comando provinciale dei carabinieri di Torino, coordinati dalla direzione centrale per i servizi antidroga di Roma, sono stati sequestrati 3 kg di cocaina pura, oltre a sostanza stupefacente allo stato liquido ancora da quantificare, che stavano per essere confezionati per la successiva distribuzionenon solo in Lombardia.



L'uso dell'ambulanza per non destare sospetti - Per non destare sospetti, uno dei trafficanti, approfittando della sua appartenenza a un'organizzazione di volontariato, ha allestito e trasportato gli strumenti per la raffinazione della cocaina su un'ambulanza di proprietà della onlus per cui collaborava. Gli arrestati, tutti sui 40 anni, si trovano ora a San Vittore a disposizione della Procura della Repubblica di Milano e di quella di Torino. Le indagini mirano ad accertare le modalità di introduzione dello stupefacente sul territorio nazionale e ad identificare gli altri elementi dell'organizzazione.