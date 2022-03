Torino, crollano le scale di un palazzo: ferito un 13enne

Per gli 007 Usa è di Putin lo Scheherazade, mega yacht da 700 milioni di dollari ancorato in Toscana

A Torino, all'interno di un palazzo di via Domodossola, una rampa di scale in marmo è crollata improvvisamente.

E' rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, un 13enne che stava uscendo di casa per andare a scuola. L'edificio è inagibile e sono state evacuate in tutto sei famiglie: le persone sono state fatte uscire dalle finestre grazie all'intervento dei vigili del fuoco.