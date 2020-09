Torino, commissario del Teatro Regio annuncia: "Riapriremo entro ottobre"

"In meno di 48 ore mi sono resa conto che in questo teatro tutti i suoi lavoratori hanno una disponibilità e una passione straordinari. Tutti hanno il forte desiderio di riportare il teatro al suo splendore. Ce la faremo e in fretta. Voglio riaprire il teatro al più tardi a fine ottobre". Lo ha annunciato il commissario straordinario del Teatro Regio di Torino, Rosanna Purchia.