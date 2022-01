Torino, clochard muore in strada per il freddo

Un clochard è morto nel quartiere della Crocetta, a Torino, sulla panchina che era diventata la sua casa. A darne notizia è l'assessore comunale alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, che esprime "profondo dolore" per la morte di Paul, questo il suo nome. In una nota l'assessore parla di un "fatto triste che desta forte preoccupazione per la sorte di chi, proprio in questi giorni freddi, trascorre la notte all'addiaccio".