Torino, cerca di uccidere il figlio di pochi mesi e tenta il suicidio

Dramma in un appartamento di Venaria Reale, in provincia di Torino, dove una 42enne ha cercato di uccidere il figlio di pochi mesi e ha poi tentato il suicidio. Entrambi sono ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. La donna avrebbe cercato di avvelenare il figlio sciogliendo una sostanza nel biberon e poi ha tentato di tagliarsi le vene.