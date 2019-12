Torino, auto investe due giovani: morto 23enne, arrestato il pirata della strada

Un 23enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Buriasco, in provincia di Torino. Un'auto guidata da un uomo di 41 anni ha investito due giovani che stavano camminando a piedi a bordo strada insieme ad altri tre coetanei. La vittima è morta sul colpo a causa dell'impatto mentre il secondo, di 21 anni, non è in pericolo di vita. Il conducente del veicolo è risultato positivo all'alcoltest ed è stato arrestato dai carabinieri.