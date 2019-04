Torino, auto con targhe straniere: 20 sequestri e multe per 28mila euro

Multe per un totale di 28mila euro e oltre una ventina di sequestri. E' il risultato di una serie di controlli eseguiti dalla guardia di finanza di Torino sulle auto con targa straniera . L'operazione scatta dopo l'entrata in vigore del decreto Sicurezza , il quale per combattere i furbetti delle multe prevede che chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni non possa circolare con veicoli immatricolati all'estero.

Si tratta in prevalenza di cittadini di origine rumena, albanese e moldava che circolavano con targa del loro Paese. Ma non mancano gli italiani, sorpresi alla guida di autoveicoli con targhe estere, ma stabilmente residenti nell'hinterland torinese o comunque in Italia. Tra i veicoli fermati, numerosi quelli di grossa cilindrata: si va dal potente Suv con targa monegasca, utilizzato dal giovane imprenditore di successo di fatto residente in Italia, alla manager in carriera con un'analoga autovettura con targa tedesca.



Fermati anche alcuni imprenditori di origine rumena e albanese che circolavano con i loro furgoni, utilizzati per la loro attività imprenditoriale, immatricolati oltre confine. Oltre al fermo amministrativo dei veicoli, sono state contestate sanzioni per oltre 28mila euro.