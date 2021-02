Torino, Asl convoca troppe persone per vaccino: caos e tensioni

Ansa

Momenti di tensione nel pomeriggio alla Asl di Torino di via Gorizia per un "errore informatico". Sulla piattaforma di convocazione sono state chiamate il doppio delle persone previste per la somministrazione del vaccino anti-Covid al personale scolastico. Con centinaia di persone in coda, è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. "Caos totale", racconta un'insegnante tornata a casa senza vaccino.