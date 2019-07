Torino, anticipò il delitto in un romanzo: rintracciato il latitante Piampaschet

E' stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un appartamento di Giaveno (Torino) Daniele Ughetto Piampaschet , l'aspirante scrittore condannato a 25 anni per l'omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna . L'uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo , era latitante. Il 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere , dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna, ma non lo avevano trovato.

Piampaschet aveva trovato rifugio in un appartamento di Giaveno. In manette è finito anche il padre per aver tentato di bloccare i carabinieri, facendo resistenza.



Il piano di una fuga in Tunisia - Piampaschet era pronto inoltre a scappare in Tunisia: i dettagli della fuga li aveva annotati lui stesso in alcuni manoscritti scoperti dagli inquirenti. Secondo il piano, l'uomo avrebbe raggiunto Terrasini (Palermo) dove la sua famiglia possiede un appartamento, per poi proseguire, molto probabilmente, per la Tunisia.