Torino, 56enne ucciso in strada a calci e pugni: aveva solo chiesto una sigaretta

La vittima è stata aggredita a pugni e calci per futili motivi e la polizia ha fermato un ventenne italiano che abita in una casa popolare a pochi passi dal luogo del delitto. L'arrestato, Francesco Lo Manto, ha confessato il delitto. La "colpa" della vittima? Aveva solo chiesto una sigaretta.

La confessione tra le lacrime: "Mi sono rovinato la vita" -

Francesco Lo Manto

"Ho ammazzato una persona, mi son rovinato la vita", ha confessato tra le lacrime in questura, 20 anni, abitante nel capoluogo piemontese. Il giovane aveva assunto crack e, intorno alle quattro del mattino, si trovava sul balcone che si affaccia su piazza Vittoria, in un quartiere popolare della città. In quel momento stava passando Augusto Bernardi, 56 anni.

"Mi ha chiesto una sigaretta - sostiene Lo Manto - e allora sono sceso". Quello che è certo è che il giovane, ancora in ciabatte, ha cominciato a colpire con schiaffi e pugni ("avevo un bastone ma non l'ho usato") fino a quando Augusto non si è accasciato al suolo. Francesco è poi risalito nel proprio appartamento. Alla vista della polizia è sceso e si è lasciato caricare sulla volante senza intemperanze. I residenti raccontano che ha anche bussato a un vicino per avere un bicchiere d'acqua, ma non è chiaro se prima o dopo il delitto.

La vittima da un anno risiedeva in un monolocale in

via Baracca

, a diversi isolati di distanza dal luogo della tragedia. I vicini lo descrivono come "una persona gentile che salutava sempre". "L'ultima volta che l'ho visto - racconta uno di loro - è stata qualche giorno fa. Erano le cinque del mattino, lui stava rientrando in casa mentre io uscivo". Bernardi aveva da poco venduto il suo appartamento tramite un'agenzia immobiliare. L'uomo è stato aggredito in piazza Vittoria dove, dal lunedì al venerdì, si tiene il mercato rionale.