Torino, 14enne cade sulle piste da sci e batte la testa: è grave

Grave incidente a Salice d'Ulzio, nell'area metropolitana di Torino. Un ragazzo di 14 anni è caduto sulle piste da sci battendo violentemente la testa. Trasportato in codice rosso all'ospedale Cto con l'elisoccorso del 118, il giovane si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche per un trauma cranico e toracico.