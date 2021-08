Tav, Cirio: "Chi rispetta la propria terra non la danneggia" 

Ansa

"Chi rispetta la propria terra non la mette a ferro e fuoco. Chi rispetta la democrazia non calpesta il diritto di esprimere le proprie idee, di manifestare, trasformandolo in guerriglia. Chi rispetta il proprio Paese non ne prende a sassate chi gli dedica la vita ogni giorno con indosso una divisa". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando gli scontri tra No Tav e forze dell'ordine a Chiomonte, in Val di Susa.