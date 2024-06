Susa (Torino), 51enne scomparsa da tre mesi| Un collega di Mara Favro: "Non l'ho accompagnata a casa quella sera"

La testimonianza del collega - Il pizzaiolo del ristorante smentisce dunque la versione secondo cui sarebbe stato lui a dare un passaggio alla donna e, in esclusiva a Canale 5, dichiara: "Non ho accompagnato nessuno perché la signora Mara è venuta a lavorare con la sua macchina. Finito il turno dovevo andare anche io a Susa e lei mi ha dato un passaggio. Poiché la sua macchina non andava bene mi ha lasciato prima del semaforo di Susa. Lì aveva un appuntamento con una persona, ma non so chi", spiega il collega. Il pizzaiolo conferma la versione del titolare che il giorno dopo gli avrebbe raccontato che Mara sarebbe ritornata al ristorante per recuperare le chiavi che aveva dimenticato. "Poiché la macchina non andava bene lei è ritornata in pizzeria accompagnata da un camionista. Aveva fatto l'autostop e al ritorno sarebbe ritornata a casa a piedi", conclude infine il pizzaiolo che ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" riferisce la versione raccontata, a sua volta, dal titolare della pizzeria.