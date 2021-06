Strage funivia, figlio Nerini a CC: non so a cosa serve forchettone

Ansa

Il figlio di Luigi Nerini, gestore della funivia del Mottarone, quando fu ascoltato dai carabinieri disse di non sapere indicare "a cosa serve" quello che "è chiamato comunemente 'ceppo' o 'forchettone'. Mi è stato spiegato dal caposervizio Gabriele Tadini che avrei dovuto metterlo", ma sempre "a impianto fermo e cabine vuote". Il giovane disse anche che il giorno dell'incidente era a riposo e "come suggerito" dal padre non si avvicinò all'impianto.