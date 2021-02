Stop sci per Covid, Piemonte valuta azioni legali e chiede indennizzi

Ansa

Il Piemonte ha deciso di stanziare "immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo". Lo ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio. Il Piemonte inoltre valuta di costituirsi parte civile, al fianco dei gestori degli impianti, per chiedere indennizzi proporzionati alla quantificazione dei danni.