Spari contro Amazon nel Torinese, compare rivendicazione anarchica

Un gruppo di matrice anarchica ha rivendicato i due colpi sparato contro la sede Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese, il 22 aprile. "Non è facile - spiega un comunicato diffuso su un sito di area - intimidire la piu' grande azienda del mondo. Ma non è sicuramente un motivo valido per non provarci". La rivendicazione, al vaglio della Digos, viene accolta con molta cautela, sia per le modalità dell'azione sia per imprecisioni nel testo.