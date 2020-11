Scoppio di Quargnento, per il giudice i tre vigili del fuoco uccisi dall'esplosione agirono "in modo imprudente"

Un anno dopo la tragedia di Quargnento , in cui morirono i vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido , per i parenti e gli amici delle vittime è il momento della rabbia. Nella prima sentenza per reati minori, che ha condannato per lesioni, crollo e truffa all'assicurazione i proprietari della cascina, il giudice scrive che i pompieri agirono "in modo imprudente". "Uno sfregio inutile", è la reazione di Elisa Gastaldo, la moglie di Matteo. I colleghi delle vittime hanno organizzato un sit-in di protesta davanti al tribunale di Alessandria.

La ricostruzione Tutto accadde nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019. Un uomo notò una strana fiammella all'interno di una cascina abbandonata da anni alle porte di Alessandria e diede l'allarme. Dalla città partì una squadra di vigili del fuoco. Un intervento apparentemente di routine. Nessuno sapeva che il proprietario della struttura, Gianni Vincenti, secondo quanto sospetta la procura, aveva portato 5 bombole di gas e le aveva collegate a un timer rudimentale per far saltare in aria tutto e intascarsi il premio dell'assicurazione.

Le parole del giudice L'esplosione travolse in pieno i vigili del fuoco e uccise i tre. In attesa che riprenda il processo per omicidio colposo, nelle scorse settimane è arrivata la prima sentenza per reati minori contro i coniugi Vincenti. Condannati. A far discutere sono però le motivazioni. "Nella sua qualità di caposquadra", si legge secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il vigile del fuoco Giuliano Dodero, rimasto ferito nello scoppio, «nonostante fosse stato informato dai carabinieri che gli immobili erano disabitati, ha dato disposizione agli altri membri di avvicinarsi e di farvi ingresso, in tale modo contribuendo, in maniera imprudente, al verificarsi dell' evento lesivo".

La reazione di parenti e colleghi "A me sembra uno sfregio inutile. L'ho trovata una sentenza altezzosa, che a priori rifiuta di capire il mestiere di mio marito e dei suoi colleghi. E' tutto molto illogico. E per tutti noi, molto doloroso", è il commento di Elisa, che in quell'esplosione ha perso il marito. Ma a protestare sono anche i colleghi delle vittime, che hanno fatto sentire la loro voce fuori dal tribunale di Alessandria. E il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri: "Parole incomprensibili, i pompieri fecero un lavoro encomiabile".