Scoperte discariche abusive nel Torinese: sequestrate 300 tonnellate di rifiuti

ansa

La guardia di finanza ha sequestrato due vaste aree private nell'area metropolitana di Torino dove erano ammassati cumuli di rifiuti abbandonati. Quattro persone sono state denunciate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In due distinte operazioni sono state sequestrate oltre 300 tonnellate di rifiuti occultate nel sottosuolo e coperte dalla fitta vegetazione.