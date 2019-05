Scontri Val di Susa, "atto arbitrario forze ordine": No Tav assolti

Il tribunale di Torino ha assolto quattro attivisti No Tav della Val di Susa processati per aver partecipato a scontri contro le forze dell'ordine. I giudici hanno applicato anche la speciale causa di non punibilità prevista per chi reagisce a un "atto arbitrario di un pubblico ufficiale". L'episodio contestato risaliva al 2015 e si era verificato nei pressi del cantiere del Tav a Chiomonte.