Romano Canavese (Torino), neomamma di 21 anni muore per il coronavirus dopo 20 giorni di agonia

Questo dramma, prosegue il primo cittadino, "ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino. Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione". Chiara Cringolo era stata ricoverata alle Molinette con i sintomi di una polmonite bilaterale diagnosticata dai medici dell'ospedale di Ivrea il 21 ottobre. La 21enne si era presentata al pronto soccorso con tosse e sintomi influenzali. Ma la situazione in pochi giorni è precipitata. Una volta giunta in terapia intensiva ha avuto un miglioramento ma venerdì la situazione è precipitata fino alla morte avvenuta nel pomeriggio di domenica 8 novembre.