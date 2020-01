Rogo Alessandria, vedova vigile: "2020, non portarmi via nessun altro"

"Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore, dove non esistano tragedie, malattie, povertà. 2020 accomodati pure, ma ti prego, quando andrai via non portarmi via nessun altro". Lo ha scritto sui social Elena, vedova di Nino Candido, vigile del fuoco morto a novembre nell'esplosione di un cascinale a Quargnento (Alessandria). Le tre vittime sono state ricordate anche da Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno.