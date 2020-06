Rogo Alessandria, arrestata anche la moglie del reo confesso

E' stata arrestata Antonella Patrucco, moglie di Giovanni Vincenti, reo confesso e detenuto da sei mesi per lo scoppio doloso nella cascina di Quargnento (Alessandria) in cui a dicembre morirono tre vigili del fuoco. La donna, che era indagata a piede libero, è finita in manette dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro il pronunciamento del tribunale di Torino che aveva disposto la misura cautelare in carcere.