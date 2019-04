Reddito di cittadinanza, Sandro dalla sua roulotte: “Mi ha cambiato la vita”

Per Sandro Chiarelli è arrivato il momento tanto atteso: il ritiro della card per ottenere il reddito di cittadinanza. “Stasera Italia” era già andata a parlare con lui, nella sua roulotte in provincia di Novara, dove vive in pochi metri quadrati per far fronte a una situazione economica difficile. Adesso, però, le prospettive di vita per Sandro potrebbero cambiare, grazie ai 500 euro del sussidio: “Ho fatto domanda il 13 marzo e il 18 aprile è il giorno che mi ha cambiato la vita”.



L'uomo, seguito dalle telecamere del programma di Rete 4, si reca alle Poste per ritirare la card e, una volta controllata l’erogazione dell’importo, si riempie di speranza: “Posso tornare a essere l’uomo che ero prima”.