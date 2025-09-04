Portiere picchiato nel Torinese, scuse in tv dal legale dell'aggressore ma il padre della vittima non gradisce

Sulla dinamica dell'accaduto, la legale spiega che il genitore è intervenuta sottolineando come l'uomo: "Sbagliando, ha ritenuto di dover intervenire per separare i ragazzi". E ancora: "Sta circolando la notizia per cui Thomas sarebbe stato preso a calci e pugni, ma è una cosa che non è avvenuta - sostiene -, il video è chiaro e il ragazzo ha preso solo uno schiaffo rispetto a quello". Non è d'accordo il padre della vittima: "Il video è chiaro, non è solo uno schiaffo: è un pugno, perché si vede che mio figlio abbassa la testa fino alle ginocchia". Intanto, dopo essere stato ricoverato all'ospedale Martini di Torino, il 13enne sta recuperando: "Mio figlio si sta riprendendo bene, anche è ancora scosso. Non sono riuscito a spiegargli quello che è successo perché non riesco a immedesimarmi in quello che è avvenuto su quel campo", conclude il padre.