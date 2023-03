Pinerolo (Torino), 45enne uccisa a martellate dal figlio di 23 anni

Tragedia familiare a Pinerolo (Torino) dove una donna di 45 anni è stata uccisa a colpi di martello dal figlio ventitreenne.

Inutili i soccorsi sopraggiunti dopo l'aggressione: la donna non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno fermato e portato in caserma il ragazzo, per l'interrogatorio.