Piemonte, incidente durante discesa in un torrente: morto canyonista

E' morto il canyonista disperso durante una discesa in un torrente del vallone di Piantonetto, sopra Locana, in Valle Orco. La sua imbarcazione si è ribaltata a causa della corrente e l'uomo non è più riuscito a riemergere. Il compagno di discesa, che si trovava sulla stessa barca, è riuscito a mettersi in salvo. E' la seconda vittima di incidenti in montagna avvenuti domenica nel Torinese. L'altra è uno scialpinista morto nelle valli di Lanzo.