Pensionato muore schiacciato da camion rifiuti nel Novarese

Tragedia a Castelletto Ticino, nel Novarese. Un uomo di 70 anni è morto schiacciato da un automezzo di raccolta della nettezza urbana. Il pensionato era in strada per gettare la spazzatura ed è stato investito dal camioncino che gestisce la raccolta dei rifiuti che stava facendo manovra. Probabilmente la vittima non ha sentito l'avviso sonore del mezzo in retromarcia. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.