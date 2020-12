Padre assolda picchiatore per il figlio gay, le intercettazioni: "Vuole terrorizzarti, ti farà sempre del male"

Ci sono registrazioni audio che hanno documentato gli "incontri" tra il chirurgo di Torino e il picchiatore assoldato dal padre del medico al fine di "punirlo" per la sua omosessualità. "Io sono venuto ad avvisarti che ti farà sempre del male, fino all'ultimo giorno", afferma l'uomo che sarebbe stato pagato per spezzare le dita alla vittima, gesto che però non ha avuto il coraggio di fare.







L'intercettazione ambientale è stata mandata in onda da "Pomeriggio Cinque": "Ha detto che la prossima volta mi paga anche di più ma non vuole che ti rompa le braccia, solo due o tre schiaffi per terrorizzarti", aggiunge il malvivente, intercettato dalle forze dell'ordine durante uno degli incontri avuti con la sua potenziale vittima.