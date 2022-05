P38 La Gang, indagine a Torino sul gruppo musicale che si ispira alle Br

La procura di Torino ha un fascicolo aperto da qualche tempo su un gruppo musicale chiamato P38 La Gang.

I componenti si esibiscono in passamontagna i testi delle loro canzoni conterrebbero riferimenti alle Brigate Rosse. Non si conoscono le ipotesi di reato e le circostanze che hanno portato i magistrati del capoluogo piemontese a prendere questa iniziativa. La circostanza è emersa perché a Torino è stato trasmesso un rapporto fatto dalla Digos di Reggio Emilia dopo un concerto, il primo maggio, in un circolo Arci.