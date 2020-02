Omicidio Rosboch, assolta in appello la madre di Gabriele Defilippi

La Corte d'assise d'appello di Torino ha confermato l'assoluzione di Caterina Abbatista dall'accusa di concorso nell'omicidio di Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte. La donna, madre di Gabriele Defilippi (che per il delitto è stato condannato in un processo parallelo), alla lettura della sentenza è scoppiata in lacrime. "Io non ho fatto niente. Non ho mai nemmeno truffato nessuno. Adesso basta, abbiate pietà", ha detto poi.