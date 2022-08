Omicidio-suicidio nel Biellese: uccide la madre e poi si toglie la vita gettandosi da un ponte

Omicidio-suicidio a Strona, piccolo centro del Biellese, dove un 58enne ha ucciso la madre, di 79 anni, nell'appartamento di famiglia; l'uomo è poi uscito di casa e si è diretto verso il ponte della Pistolesa, a Veglio, lanciandosi nel vuoto.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'auto parcheggiata proprio accanto al ponte, tristemente noto per diversi suicidi. Quando i carabinieri sono andati a casa della vittima, hanno trovato la madre morta. Non sono ancora note le cause della tragedia.