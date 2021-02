Omicidio Matilda, respinto ultimo ricorso: per giudici non c'è un colpevole

Ansa

Rimane senza colpevoli il caso della piccola Matilda, la bimba di 22 mesi morta nel luglio 2005 per un violento colpo alla schiena a Roasio, nel Vercellese. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali della madre Elena Romani, assolta in via definitiva dopo che, nel 2018, la Corte d'Appello aveva assolto il compagno di allora della donna, Antonio Cangialosi. In casa con la bimba c'erano loro due.