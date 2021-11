Novara, il sindaco: "Valutare lo stop alle manifestazioni no Green pass"

Ansa

"Non spetta al Comune autorizzare le manifestazioni. Il mio è un appello: alla luce del clima che si è creato con l'ultimo corteo, e delle reazioni di sdegno che ha sollevato, penso sia giusto valutare l'opportunità di non autorizzare, nell'immediato, altre manifestazioni. Tutto questo dovrà essere valutato dalla Questura". Lo dice il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, in merito ai manifestanti No Green pass vestiti da deportati nei lager.